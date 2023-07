Woods gewinnt Tour-Bergankunft auf dem Puy de Dôme

Michael Woods hat die Bergankunft auf dem legendären Puy de Dôme bei der 110. Tour de France gewonnen.

Der Kanadier holte sich nach dem 13,3 Kilometer langen Anstieg mit durchschnittlich 7,7 Prozent Steigung am Sonntag den Sieg auf der neunten Etappe im Alleingang vor dem Franzosen Pierre Latour und dem Slowenen Matej Mohoric. Die Favoriten auf den Gesamtsieg lagen deutlich zurück.

Nach dem ersten Ruhetag am Montag wird die Tour am Dienstag mit der zehnten Etappe über 167,2 Kilometer von Vulcania nach Issoire fortgesetzt. Bei fünf mittelschweren Bergwertungen gibt es ein ständiges Auf und Ab im Zentralmassiv, was einer Ausreißergruppe entgegenkommen sollte.