Flick vom Weg überzeugt - Ab Herbst Schluss mit Experimenten

Nach der aktuellen Länderspiel-Phase will Hansi Flick die personellen und taktischen Experimente bei der Fußball-Nationalmannschaft zurückfahren und den Fokus mit Beginn der kommenden EM-Saison ganz auf die Bildung einer Turnierformation richten.

„Im September ist der Fokus auf Stabilität, ist der Fokus natürlich noch mehr aufs Gewinnen gerichtet“, kündigte der Bundestrainer in Warschau vor dem Testspiel am Freitagabend gegen Polen an. „Es ist einfach auch wichtig, dass man Spiele gewinnt, weil es auch mehr Vertrauen gibt in die eigene Qualität“, erläuterte der 58-Jährige seine weiteren Pläne.

Auch nach dem ernüchternden 3:3 im 1000. Länderspiel gegen die Ukraine zu Wochenbeginn will er aber in den EM-Tests in Polen und am kommenden Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien weitere Dinge ausprobieren, darunter das neue Spielsystem mit der Dreierkette in der Abwehr. „Wir haben im März gesagt, dass wir ein bisschen was ausprobieren wollen. Und wir haben auch den Juni dafür reserviert“, sagte Flick.

Er hatte nach der Ankunft in Warschau am Donnerstagabend seine Marschroute Richtung Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli 2024) wortstark verteidigt. „Wir sind von unserem Weg überzeugt, den wir gehen wollen. Und wir sind überzeugt, dass wir nächstes Jahr im Juni eine Mannschaft stehen haben, die mit Sicherheit top vorbereitet ist auf die EURO“, äußerte Flick. Nach seinem Startrekord als Bundestrainer mit acht Siegen sind ihm in den vergangenen 14 Partien nur noch vier Siege mit der Nationalmannschaft gelungen. Es sei „okay“, wenn es Kritik gebe, die sich auf ihn fokussiere, sagte der DFB-Chefcoach.

Der weitere Länderspiel-Fahrplan des DFB sieht nach den Juni-Partien in diesem Jahr noch sechs weitere Länderspiele vor. Im September folgen zwei Heimspiele in Wolfsburg gegen WM-Gegner Japan und gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund. Im Oktober steht eine USA-Reise mit zwei Partien auf dem Programm, eine davon gegen die US-Auswahl in Hartford. Der zweite Gegner und der zweite Spielort stehen noch nicht fest.

Zum Jahresabschluss zeichnen sich im November zwei Freundschaftsspiele in Wien gegen Österreich und in Berlin gegen die Türkei ab. Am 2. Dezember werden zudem in Hamburg die EM-Gruppen ausgelost. Auch das ist ein sehr wichtiger Termin in Flicks Turnier-Countdown.