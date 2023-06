BVB-Profis im DFB-Team: Weiter Frust statt Lust

Bundestrainer Hansi Flick steht nach den zuletzt enttäuschenden Auftritten der DFB-Auswahl laut Sportdirektor Rudi Völler nicht zur Disposition. Auf die Frage, ob Flick bleibe, antwortete Völler am Mittwochmorgen in der Sendung „Promi-Takeover“ von Hit Radio FFH: „Ja, natürlich“. Flick sei „ein absoluter Top-Trainer, der alles dafür tut, dass wir in den nächsten Spielen die Begeisterung zurückholen nach Deutschland“. Das 3:3 der Fußball-Nationalmannschaft am vergangenen Montag in Bremen gegen die Ukraine war das zehnte sieglose Spiel aus den vergangenen 14 Länderspielen unter Flick.

Völler gibt Flick Rückendeckung nach schwachen Leistungen der DFB-Elf

Die aufkommende Kritik am Bundestrainer gehöre „ein bisschen zu unserem Geschäft“, sagte der 63 Jahre alte Völler. „Das muss man ernst nehmen, klar, aber man darf es auch nicht überbewerten. Das ist auch aus einer gewissen Enttäuschung heraus.“ Flick trage noch „die Hypothek“ vom Vorrunden-Aus bei der WM Ende 2022 in Katar auf den Schultern. Er haben aber zuvor und auch schon beim FC Bayern gezeigt, „welch toller Trainer er ist. Er macht sich jeden Tag Gedanken, wie wir ein paar Dinge verbessern können, und das werden wir auch“.

In der Testphase ein Jahr vor der Heim-EM könne „so ein Spiel mal schief gehen“, erklärte der frühere Teamchef, „das hat aber nichts mit taktischen Veränderungen zu tun“ wie der von Flick erprobten Dreierkette. „Wir haben uns in der ein oder anderen Situation nicht so gut angestellt und können es besser“, führte Rudi Völler aus, „das wollen wir im nächsten Spiel beweisen.“ Die DFB-Auswahl spielt an diesem Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau gegen Polen. Am folgenden Dienstag trifft die Nationalmannschaft in Gelsenkirchen auf Kolumbien.

Kritik von Rudi Völler an DFB-Spielern: "Ein Tick zu pomadig"

DFB-Team: Leroy Sané enttäuscht und wird ausgepfiffenRudi Völler nimmt aber auch die Mannschaft in die Pflicht und kündigte für die Partie in Polen eine Leistungssteigerung an: "Wir wollen es besser machen, und wir wissen ja, dass wir die Spieler haben, die die Menschen begeistern können.“ Das 3:3 am vergangenen Montag in Bremen sei „schon ärgerlich“ gewesen, der Auftritt der Nationalspieler „einen Tick zu pomadig“, sagte Völler. „Vor allem in den ersten 20 Minuten haben wir wunderbaren Fußball gespielt. (...) Für unsere Ansprüche war es natürlich trotzdem viel zu wenig.“ Entsprechend sei innerhalb des Teams im Anschluss „keine gute Stimmung“ gewesen. „Jeder wusste ja, dass du gegen die Ukraine auch gewinnen kannst oder teilweise musst.“ (fs/dpa/sid)