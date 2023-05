Manchester City im Finale der Champions League

Do., 18.05.2023, 00.24 Uhr

Manchester City steht zum zweiten Mal im Champions-League-Finale. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich in einem hochklassigen Halbfinale gegen Titelverteidiger Real Madrid durch. Die Citizens haben die Chance im Endspiel am 10. Juni in Istanbul gegen Inter Mailand erstmals den wichtigsten europäischen Vereinstitel zu gewinnen.

