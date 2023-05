Farke trotzt den Gerüchten - Gladbach-Fans wenden sich ab

So., 14.05.2023, 12.23 Uhr

An Daniel Farke prallten die wilden Spekulationen um sein Aus bei Borussia Mönchengladbach ab. Für sowas sei er nicht zuständig, sagte der Trainer der Fohlen, ehe er nach der deutlichen 2:5-Klatsche bei Borussia Dortmund gefrustet in den Mannschaftsbus stieg. Für die Gladbacher war die Pleite beim BVB bereits die 13. in der laufenden Saiosn.

