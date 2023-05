Zwei NFL-Spiele in Frankfurt: Chiefs gegen Dolphins, Patriots gegen Colts

Mi., 10.05.2023, 16.23 Uhr

Die NFL weitet ihr Deutschland-Engagement aus und veranstaltet in diesem Jahr gleich zwei Hauptrundenspiele in Frankfurt. Nach der Premiere 2022 in München kommt es im Herbst zu den Duellen Kansas City Chiefs - Miami Dolphins und New England Patriots - Indianapolis Colts. Im Vorjahr hatten die Tampa Bay Buccaneers in München vor ausverkauftem Haus gegen die Seattle Seahawks das erste reguläre NFL-Saisonspiel auf deutschem Boden bestritten.

