FC Bayern: Upamecano zurück im Teamtraining

Di., 09.05.2023, 16.23 Uhr

Bayern München kann im Kampf um die Meisterschaft wieder auf Innenverteidiger Dayot Upamecano setzen. Der französische Nationalspieler nahm am Dienstag erstmals wieder am Mannschaftstraining des Rekordmeisters teil und dürfte im Heimspiel der Münchner gegen Schalke 04 am Samstag wieder Teil des Kaders sein.

