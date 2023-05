Dank Draisaitl: Oilers schaffen den Ausgleich in NHL-Play-offs

So., 07.05.2023, 10.23 Uhr

Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers im Play-off-Viertelfinale der NHL zum Ausgleich geführt. Der gebürtige Kölner erzielte beim Sieg bei den Vegas Golden Knights zwei Tore und baute seine Führung in der Torjägerliste und der Scorerwertung der Postseason aus. In der Best-of-seven-Serie steht es nun 1:1. Am Dienstag geht es in Edmonton weiter.

