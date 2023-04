Offiziell: Leverkusen gegen Köln vorverlegt

Fr., 28.04.2023, 16.24 Uhr

Das Lokalduell in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln findet zwei Tage früher als ursprünglich angesetzt statt. Wie die Deutsche Fußball Liga am Freitag mitteilte, wird das Derby am 31. Spieltag vom 7. Mai (Sonntag) auf Freitag, 5. Mai vorverlegt. Der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr - parallel zum anderen Freitagsspiel zwischen dem FSV Mainz 05 und Schalke 04.

