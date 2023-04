Tuchel will den Turnaround: "Wir müssen es uns selber beweisen"

Fr., 28.04.2023, 16.23 Uhr

Nach dem Aus in der Champions League und dem DFB-Pokal hat Bayern München auch die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga nicht mehr in der eigenen Hand. Thomas Tuchel fordert deshalb nun 15 Punkte im Titelrennen. Auch der Trainer weiß: Dafür benötigt der Rekordmeister aber eine klare Leistungssteigerung.

