Dallas ohne Kleber zurück in der Erfolgsspur

Ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Maximilian Kleber haben die Dallas Mavericks ihre Talfahrt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gestoppt.

Nach zuvor vier Niederlagen in Serie gewannen die Texaner bei den Indiana Pacers mit 127:104. Bester Werfer der Mavs war Topstar Luka Doncic mit 25 Punkten. Kleber verpasste das Gastspiel in Indianapolis aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Trotz des Sieges bleibt Dallas in der Western Conference auf dem elften Platz und ist für die Teilnahme an den Play-offs auf Schützenhilfe angewiesen.

Deutlich besser sieht es bei den New York Knicks um den deutschen Nationalspieler Isaiah Hartenstein aus. Die Knicks feierten gegen die Houston Rockets einen klaren 137:115-Heimerfolg und liegen in der Eastern Conference auf dem fünften Platz, der zur direkten Teilnahme an der Endrunde berechtigen würde. Hartenstein kam von der Bank aus auf rund 24 Minuten Einsatzzeit und steuerte acht Punkte, sechs Rebounds und sechs Assists zum Sieg bei. Überragender Spieler der Knicks war Immanuel Quickley mit einem Karrierebestwert von 40 Zählern.