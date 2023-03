Kämna verliert Führung bei Tirreno-Adriatico

Primoz Roglic (r) sicherte sich mit seinem zweiten Tagessieg die Führung in der Gesamtwertung.

Radprofi Lennard Kämna hat die Führung bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico verloren. Der 26-Jährige fuhr auf der von Sturmböen geprägten fünften Etappe auf Rang fünf, verlor das Blaue Trikot des Führenden allerdings an den Tagessieger Primoz Roglic.

Der Slowene ist nach seinem zweiten Erfolg nacheinander Erster der Gesamtwertung, Kämna liegt vier Sekunden zurück auf Rang zwei. „Ich bin ein wenig enttäuscht, dass ich das Trikot verloren habe“, sagte Kämna. „Es war trotzdem eine gute Leistung. Der Wind hat das Rennen härter gemacht, aber auch hektischer und taktischer, weil man sich nach dem Wind richten musste. Der letzte Kilometer war richtig hart.“

Die Etappe musste um knapp drei Kilometer verkürzt werden, im Ziel in Fonte Lardina herrschten Windgeschwindigkeiten von 65 Kilometern pro Stunde. Da der Wind vornehmlich von vorn kam, blieben die erwarteten Attacken im Schlussanstieg aus. Roglic setzte sich erst wenige Meter vor dem Ziel an die Spitze einer großen Gruppe und hatte den stärksten Sprint. Für den stark kämpfenden Kämna ist eine Top-Platzierung beim am Sonntag endenden Rennen zwischen den Meeren nun greifbar.

Die sechste Etappe des parallel stattfindenden WorldTour-Rennens Paris-Nizza musste wegen des Sturmtiefs abgesagt werden. Zuvor war das Teilstück von Tourves nach La Colle-sur-Loup bereits auf 80 Kilometer verkürzt worden. Doch aufgrund der Sturmböen waren Bäume auf die Strecke gefallen, womit die Sicherheit der Fahrer nicht mehr zu gewährleisten war. Das Rennen wird am Samstag mit der siebten Etappe von Nizza zum Col de la Couillole fortgesetzt.