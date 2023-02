Braunschweig. Donnerstag geht es los, Zum 20. Mal findet der Classico in der Volkswagen-Halle statt. Nun ist auch der letzte langjährige Partner an Bord.

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet vom 2. bis 5. März wieder das Reitturnier Classico in Braunschweig statt.

Classico Braunschweig 2023 Volkswagen einer der Hauptsponsoren des Classico in Braunschweig

Auch 2023 wird der Große Preis von Niedersachsen beim Veolia Classico wieder von der Volkswagen AG präsentiert. Damit gehört VW auch beim 20. Turniergeburtstag in der Volkswagen-Halle zu den Hauptsponsoren des internationalen Events, teilen die Organisatoren mit.

Die Volkswagen AG ist als Sponsor auch dabei beim Classico 2023. Foto: ACP-Fotografie-Pantel.de

„Wir freuen uns sehr, dass mit VW auch das letzte Familienmitglied mit an den Tisch gerückt ist. Die Classico-Familie ist wieder komplett“, wird Turnierchef Axel Milkau in der Mitteilung zitiert. „Unser Turniersonntag steht klar im Zeichen Niedersachsens: mit dem Großen Preis von Niedersachsen und der hohen Dotierung des Großen Preises, der nicht zuletzt den Classico zu einer Leuchtturm-Veranstaltung für das Land macht. Der VW-Konzern ist in Niedersachsen zu Hause, die Mitarbeiter kommen aus ganz Niedersachsen, und VW gehört seit jeher zu unseren Hauptpartnern. Für mich ist es eine wunderbar logische Konsequenz, dass unser Turnierhöhepunkt von einer der wirtschaftlich bedeutendsten Kräfte des Landes präsentiert wird. Es ist ein Bekenntnis zum Classico, aber auch für das Land Niedersachsen.“

Alle Final-Springen am Sonntag in Braunschweig

Während der Sonntag als ‚Final Day‘ mit allen Final-Springen klar im Zeichen von Niedersachsen steht, dreht sich am Turniersamstag alles um den Standort Braunschweig: mit dem Veolia Championat und der Großen Braunschweig-Nacht, der Geburtstags-Show des Classico. Nicht nur inhaltlich sind die beiden Tage mit ihren Themenschwerpunkten belegt, auch nach außen wird diese Gewichtung stringent durchgezogen. Einige Beispiele: Am Samstag wird der Zuschauer im Parcours Hindernisse mit Braunschweiger Zuordnung erkennen – mit Till Eulenspiegel und dem Braunschweiger Löwen. Am Sonntag dagegen wird Niedersachsen sichtbar: mit den Niedersachsen Rössern und der Niedersachsen Mauer als Hindernismotive, den Celler Hengsten, die ins Turnier eingebunden werden, und den Niedersachsen Rössern, die die ersten Drei des Großen Preises erhalten.

Der Classico feiert seinen 20. Geburtstag mit vier Sternen, neuen Strukturen und Schwerpunkten und allem voran: Top-Sport! Weitere Infos gibt es unter: www.loewenclassics.com, Tickets gibt es über die Ticket-Hotline (0531) 16606.

