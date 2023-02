19 Punkte von Corey Walden waren zu wenig: Der FC Bayern München verliert in der Euroleague in Tel Aviv.

Niederlage in Tel Aviv Bayerns Basketballer mit Euroleague-Rückschlag

Die Basketballer des FC Bayern München haben den Schwung durch den Gewinn des deutschen Pokals nicht in die Euroleague mitnehmen können.

Beim israelischen Topteam Maccabi Tel Aviv verlor die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri nach einem schwachen letzten Viertel mit 82:90 (44:39) und besitzt nach der vierten Niederlage in Serie mit einer Bilanz von 9:16 kaum noch Chancen auf den Einzug in die Playoffs.

Vier Tage nach dem Pokal-Triumph in Oldenburg war der Bundesligist bei den heimstarken Gastgebern, die zuvor neun von elf Partien in der eigenen Arena für sich entscheiden konnten, unter den Körben zunächst deutlich wacher. Weil das Trinchieri-Team auch die früheren Bayern-Profis Wade Baldwin und Darrun Hilliard lange gut im Griff hatte, gingen die Gäste mit 44:39 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Bayern auch wegen der treffsicheren Dreier-Schützen um Nationalspieler Andreas Obst vorn. Tel Aviv konnte durch den stärker werdenden Baldwin und den überragenden Lorenzo Brown immer wieder verkürzen. Dennoch blieben die Münchner effektiv und gingen mit einer Sechs-Punkte-Führung in den Schlussdurchgang.

Mit einem schnellen 9:0-Lauf drehten die Gastgeber allerdings das Match. Die Bayern agierten immer fehlerhafter und konnten Brown nicht stoppen. 27 Punkte des Maccabi-Topstars sorgten am Ende für den 90:82-Erfolg gegen den Pokalsieger. Corey Walden war mit 19 Punkten bester Bayern-Schütze.