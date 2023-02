Nagelsmann nach Wutanfall: "Nicht jedes Wort auf das Titelblatt bitte"

Sa., 18.02.2023, 21.53 Uhr

Nach umstrittenem Blitz-Rot verliert der FC Bayern in Mönchengladbach - die Tabellenführung ist in Gefahr, Julian Nagelsmann ging an die Decke. Doch schon nach dem Spiel entschuldigte sich der 35-Jährige und hoffte zumindest, dass "nicht jedes Wort" auf das "Titelblatt" kommt. Nagelsmann hatte sich nach der 2:3-Pleite im Kabinengang lautstark über die Rote Karte gegen Münchens Dayot Upamecano nach einer angeblichen Notbremse beschwert.

Video: Sport