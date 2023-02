"Schöne Wertschätzung": Kanzler Scholz besucht Spiel der DFB-Frauen

Fr., 17.02.2023, 19.23 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Dienstag das Länderspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Schweden in Duisburg besuchen. Scholz werde am Rande des Jahresauftaktspiels auch Gespräche mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und DFB-Präsident Bernd Neuendorf führen. Verteidigerin Felicitas Rauch freut sich ebenfalls auf den "hohen Besuch".

