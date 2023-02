Mesut Özil beendet angeblich ab sofort seine Karriere

Beendet Mesut Özil seine Fußballkarriere? Laut der türkischen Zeitung „Fanatik“ soll der 34-Jährige seinen Mitspielern des türkischen Erstligisten Basaksehir Istanbul die Entscheidung bereits mitgeteilt haben, seinen bis noch bis Juni laufenden Vertrag nicht erfüllen zu wollen. Er wolle vom Fußballsport zurücktreten.

Bei der 0:1-Pleite gegen Kayserispor am Donnerstag hatte der Weltmeister von 2014 nach einer langen Auszeit wegen Rückenproblemen erstmals in dieser Saison von Beginn an gespielt, zur Halbzeit wurde er ausgewechselt. Am Tag danach soll der 92-malige deutsche Nationalspieler nicht zum Training erschienen sein. Stattdessen soll er dem Verein mitgeteilt haben, seine Laufbahn beenden zu wollen.

Über Schalke und Real Madrid in die Türkei

Özil ließ seine Laufbahn in der Türkei ausklingen, zunächst bei Fenerbahce, dann bei Basaksehir. Vorher spielte der gebürtige Gelsenkirchener in der Bundesliga für Schalke 04 und Werder Bremen. Seine größten Erfolge im Vereinsfußball feierte er bei Real Madrid und beim FC Arsenal. Mit Deutschland wurde er 2014 in Brasilien Weltmeister. Özil gewann unter anderem viermal den englischen FA Cup und je einmal die spanische Meisterschaft und den DFB-Pokal. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er 92 Länderspiele und wurde 2014 Weltmeister.

Der Mittelfeldspieler war nach der WM 2018 geräuschvoll aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten und hatte dem DFB dabei unter anderem Rassismus vorgeworfen. Ausgangspunkt der für den Verband unrühmlichen Episoden waren die Fotos von Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Es folgten massive Anfeindungen unter deren Eindruck Özil aus der DFB-Elf zurücktrat. Özil selbst hat sich auf seinen Social-Media-Kanälen noch nicht zu seinem Rücktritt geäußert. (fs)

