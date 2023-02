Nationalmannschaft U21 in EM-Qualifikation erneut gegen Polen und Israel

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2025 erneut auf Polen und Israel. Weitere Gegner in der Gruppe D sind Bulgarien, Kosovo und Estland, wie die Auslosung der Europäischen Fußball-Union in Nyon ergab.

Israel und Polen waren schon in der Qualifikation für die EM 2023 deutsche Gegner, als sich das Team von Antonio Di Salvo als Gruppenerster qualifizierte.

Bei der EM dieses Jahres im Juni und Juli in Georgien und Rumänien ist Israel neben England und Tschechien auch Gruppengegner der deutschen U21, die als Titelverteidiger antritt. Zuvor testet die Auswahl von Di Salvo im März gegen Japan und Rumänien.

Die Qualifikation für das Turnier im Sommer 2025 in der Slowakei startet bereits im März. Deutschland und die übrigen EM-Teilnehmer steigen jedoch erst nach dem Turnier im Herbst in die Qualifikation ein. Neben dem Gastgeber qualifizieren sich 15 Teams für das Turnier. Die neun Gruppensieger und die drei besten Zweiten lösen direkt das Ticket. Die übrigen Gruppenzweiten spielen in Playoffs die letzten drei Teilnehmer aus.