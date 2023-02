Bayerns Cancelo „absolut startbereit“ vor Pokalspiel

Seinen ersten Einsatz für den FC Bayern kann Portugals Nationalspieler João Cancelo kaum noch erwarten. „Ich fühle mich absolut startbereit. Ich freue mich, wenn ich mit dem Bayern-Trikot auflaufen kann. Dass wir weiterkommen im Pokal, ist sehr wichtig“, sagte der 28-Jährige, den die Münchner kurz vor Ende der Transferperiode verpflichtet hatten.

Erst einmal ist der Außenverteidiger bis zum Saisonende vom Pep-Guardiola-Club ausgeliehen. Medienberichten zufolge haben die Bayern eine Kaufoption für den WM-Teilnehmer, dessen Marktwert auf 70 Millionen Euro geschätzt wird. Ob Cancelo schon am Abenrd (20.45 Uhr/ARD und Sky) im Pokal-Achtelfinale beim FSV Mainz 05 aufläuft?

„Er passt mit seiner offensiven Spielweise und seiner Dynamik optimal in unser System und mit seiner Mentalität und Erfahrung auch sehr gut zu unserer Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass João uns helfen wird in den kommenden Wochen und Monaten, in denen wir Titel gewinnen wollen“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Zuvor hatte er in diesem Winter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach und den zuletzt vereinslosen ehemaligen Ajax-Profi Daley Blind verpflichtet.

Seine bisherigen Stationen

Nach den Stationen in Portugal, Spanien, Italien und England will der Familienvater Cancelo nun auch in Deutschland Meister werden. Was ihm noch fehlt, ist der Gewinn des Henkelpotts in der Champions League. „Der FC Bayern ist ein großartiger Verein, einer der besten Vereine der Welt, und es ist für mich eine enorme Motivation, nun gemeinsam mit diesen außergewöhnlichen Spielern in einem Team zu stehen“, sagte Cancelo. „Ich weiß, dass dieser Club, diese Mannschaft für Titel lebt und jedes Jahr Titel gewinnt. Auch mich treibt der Hunger nach Erfolg an - ich werde mein Bestes für den FC Bayern geben.“ Sein Vertrag bei City läuft bis 2027.

45-mal lief der Portugiese bisher in der Königsklasse auf, erzielte vier Treffer und steuerte zwölf Assisis bei. Gerade im Achtelfinal-Duell gegen die Super-Offensive von Paris Saint-Germain mit Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar könnte auf Cancelo eine entscheidende Rolle zukommen. Erst einmal steht aber das Duell gegen die Mainzer an. „Er ist fit, er ist rein theoretisch in der Lage zu spielen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann.

Sané kennt er noch aus gemeinsamen Zeiten bei City

Einen Bayern-Star kennt der Portugiese schon besser: Leroy Sané. Doch einen großartigen Rat holte er sich bei dem schnell vollzogenen Wechsel nicht vom deutschen Nationalspieler. „Ich habe vorher nicht mit ihm gesprochen. Natürlich kennen wir uns aus der Zeit bei City“, sagte der 28-Jährige. „Ich musste keinen Kollegen fragen, ich wusste, wie groß der FC Bayern ist. Ich freue mich sehr, hier zu sein und meine fußballerischen Qualitäten zu zeigen.“