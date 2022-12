95.000 Unterschriften: Petition gegen FIFA stößt auf große Resonanz

Mo., 05.12.2022, 15.53 Uhr

Der Appell der Nachhaltigkeits-Initiative "Sports for Future" zum geforderten Austritt des DFB aus dem Weltverband FIFA stößt auf große Resonanz. Die am 24. November gestartete Petition steht am Montag kurz vor der 95.000 Unterschrift. Die Initiative wirft dem Weltverband Korruption, Missachtung von Menschenrechten und Erpressung während der laufenden WM vor.

Video: Sport