WM-Aus mit Polen: Lewandowski lässt Zukunft offen

So., 04.12.2022, 21.23 Uhr

Der zweimalige Weltfußballer Robert Lewandowski hat nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM in Katar seine Zukunft in der polnischen Nationalmannschaft offengelassen. Auf die Frage, ob er die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko anpeile, sagte der 34-Jährige: "Es ist schwer, das jetzt zu sagen. Von der körperlichen und sportlichen Seite habe ich da keine Angst. Aber es gibt verschiedene Dinge, die dazu führen könnten, dass dies hier die Letzte war."

