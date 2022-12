"Betet für den König": Große Sorge um Pele

Sa., 03.12.2022, 19.24 Uhr

Große Sorge um Brasiliens Fußball-Legende Pele: Die Chemotherapie gegen Dickdarmkrebs zeigt bei dem 82-Jährigen nicht mehr die erhoffte Wirkung. Pele werde deswegen nun palliativmedizinisch betreut, berichtet die Zeitung Folha de Sao Paulo. Der dreimalige Weltmeister war am Dienstag zur Krebsbehandlung in ein Krankenhaus in Sao Paulo eingeliefert worden, er entwickelte während seines Aufenthalts aber eine Atemwegsinfektion.

