Achtelfinale! Der Senegal feiert sein WM-Team und - Sadio Mané

Mi., 30.11.2022, 11.23 Uhr

Tausende Senegalesen haben nach dem 2:1-Erfolg gegen Ecuador und dem damit verbundenen Achtelfinaleinzug ihre Nationalmannschaft in der Hauptstadt gefeiert. Etliche Anhänger der Westafrikaner tanzten, sangen und bejubelten das Team des amtierenden Afrikameisters - in Dakar und in Doha. Nach dem Abpfiff wurde aber nicht nur die Mannschaft auf dem Platz gefeiert, sondern auch der verletzte Volksheld und Bayern-Star Sadio Mané.

