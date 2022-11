Boxen: Fury mit Kampfansage Richtung Chisora

Mi., 30.11.2022, 11.23 Uhr

Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury hat vor seinem WM-Kampf am 3. Dezember deutliche Worte an seinen Landsmann und Kontrahenten Derek Chisora gerichtet. Der Kampf sei für den 34-Jährigen "kein Spiel" und "so ernst, wie es nur geht". Auf Freundlichkeiten will Fury verzichten. Seinen letzten Kampf bestritt er am 23. April diesen Jahres.

