USA folgt England ins Achtelfinale - Iran verpasst erste K.o.-Runde

Di., 29.11.2022, 23.24 Uhr

Sieg im Verfolgerduell der Gruppe B: Die USA haben durch ein 1:0 (0:0) gegen den Iran das Achtelfinale der Fußball-WM erreicht. Während das Team von Coach Gregg Berhalter zum sechsten Mal in seiner Geschichte die K.o.-Runde perfekt machte, verpasste die iranische Elf den erstmaligen Einzug in die Runde der letzten 16. Derweil verteidigten die Three Lions aus England ihre Spitzenposition - mit einem 3:0 (0:0)-Prestigeerfolg gegen Wales.

