Die deutschen WM-Gruppengegner - Teil 3: Costa Rica

Di., 29.11.2022, 11.24 Uhr

Entscheidungsspiel in der Gruppe E: Das deutsche Team trifft am 3. Spieltag auf Costa Rica und muss gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. Ganz so einfach - wie einige Experten die Aufgabe zu Beginn der WM eingeschätzt hatten - wird es aber nicht. Die Ticos kommen mit einer Mischung aus internationaler Erfahrung, jugendlicher Leichtigkeit und dem Sieg gegen Japan im Rücken zum Duell mit dem DFB-Team. Der SID stellt den Gegner der Deutschen vor.

