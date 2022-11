Nach Jubel-Video: Mexikos Box-Star Alvarez droht Messi

Mo., 28.11.2022, 17.23 Uhr

Heftige Drohung gegen Lionel Messi: Mexikos Box-Star Saul "Canelo" Alvarez hat äußerst empfindlich auf ein Jubel-Video der argentinischen Fußballer reagiert und den WM-Star via Twitter attackiert. In dem Video nach dem 2:0-Sieg gegen El Tri ist ein mexikanisches Trikot zu sehen, auf das Messi scheinbar herumtrampelt. Alvarez ist Box-Weltmeister in vier Gewichtsklassen.

Video: Sport