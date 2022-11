Ghana träumt nach Spektakel vom Achtelfinale - Südkorea vor dem Aus

Mo., 28.11.2022, 17.23 Uhr

Ghana darf bei der Fußball-WM in Katar auf den Einzug ins Achtelfinale hoffen. Die Westafrikaner von Trainer Otto Addo setzten sich am zweiten Spieltag der Gruppe H in einem spektakulären Duell 3:2 (2:0) gegen Südkorea durch und haben ihr Schicksal vor dem letzten Vorrundenspieltag in der eigenen Hand. Die Koreaner um Star Heung-Min Son stehen dagegen nach der bitteren Niederlage vor dem frühen Aus.

