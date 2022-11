Australien wahrt Achtelfinal-Chance bei Siebert-Premiere

Sa., 26.11.2022, 15.54 Uhr

Australien hat bei der Fußball-WM in Katar die Chance aufs Achtelfinale gewahrt. Die Socceroos gewannen ihr zweites Spiel in Gruppe D gegen Tunesien glücklich mit 1:0. Zum Abschluss gegen Dänemark hat das Team von Trainer Graham Arnold das Weiterkommen trotz der Auftaktniederlage gegen Titelverteidiger Frankreich in eigener Hand. Seine WM-Premiere gab der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert.

Video: Sport