Sturm-Debatte beim DFB-Team: Wer darf gegen Spanien ran?

Sa., 26.11.2022, 15.53 Uhr

Die Sturm-Debatte beim DFB-Team nimmt wieder an Fahrt auf: Nach dem Chancenwucher gegen Japan grübelt Hansi Flick über die richtige Besetzung. Bei der 1:2-Pleite gegen die Asiaten bot der Bundestrainer Kai Havertz auf. Dieser hing aber nicht zum ersten Mal ziemlich in der Luft und konnte sich kaum in Szene setzen. Gegen Spanien muss aber dringend ein Sieg her - und daher zwingend auch Tore. Eine perfekte Lösung scheint es aber nicht zu geben.

