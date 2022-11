Kroatien nur mit Nullnummer gegen Marokko - Bayerns Mazraoui verletzt

Mi., 23.11.2022, 13.24 Uhr

Stotterstart für Vizeweltmeister: Kroatien um den ehemaligen Weltfußballer Luka Modric kam im ersten Gruppenspiel gegen Außenseiter Marokko nicht über eine mageres 0:0 hinaus. Die Kroaten stehen nun am Sonntag gegen Kanada in der Pflicht. Marokko trifft auf Belgien - möglicherweise ohne Noussair Mazraoui: Der Verteidiger des FC Bayern hat sich offenbar an der linken Hüfte verletzt.

