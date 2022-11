Frankreich siegt souverän - Sorge um Hernandez

Di., 22.11.2022, 23.23 Uhr

Überzeugender erster Auftritt des Titelverteidigers bei der WM in Katar: Frankreich setzt sich mit 4:1 (2:1) gegen ein überfordertes Australien durch und untermauert seine Ambitionen auf den zweiten WM-Titel in Folge. Sorgen allerdings müssen sich die Franzosen um Lucas Hernandez - der Verteidiger des FC Bayern München verletzt sich am Knie und muss früh ausgewechselt werden.

