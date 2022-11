Feiertag in Saudi-Arabien: Fans träumen von WM 2030

Di., 22.11.2022, 21.23 Uhr

Ausnahmezustand in Saudi-Arabien: Nach dem Sensationserfolg über Argentinien bei der Fußball-WM in Katar erklärt die Politik den folgenden Tag kurzerhand zum nationalen Feiertag. Die Fans in Riad feiern derweil einen "historischen Erfolg" und blicken zudem hoffnungsvoll in Richtung Bewerbung für die Weltmeisterschaft 2030.

Video: Sport