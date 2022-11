Nationalspielerin Schüller kritisiert Rückzieher bei "One Love"-Binde

Di., 22.11.2022, 19.24 Uhr

Die Kritik am Verhalten des DFB im Bezug auf die "One Love"-Binde reißt nicht ab: Auch Nationalspielerin Lea Schüller hätte sich eine Nutzung der Kapitänsbinde als Symbol für Vielfalt und gegen Diskriminierung bei der Männer-Weltmeisterschaft in Katar gewünscht - trotz der angedrohten Sanktionen des Weltverbandes FIFA. Zudem blickte die Stürmerin des FC Bayern München voller Vorfreude auf die anstehenden Champions-League-Duelle mit dem FC Barcelona.

