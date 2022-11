Offiziell: Cristiano Ronaldo verlässt Manchester Utd.

Di., 22.11.2022, 19.23 Uhr

Es hatte sich angebahnt, nun ist es offiziell: Cristiano Ronaldo und Manchester United gehen ab sofort getrennte Wege. Damit ist einer der größten Stars der Fußball-WM in Katar vereinslos. Der englische Rekordmeister bestätigte am Dienstagabend in einer knappen Mitteilung den Abschied des 37-jährigen Portugiesen. Die Entscheidung, die mit "sofortiger Wirkung" in Kraft tritt, sei einvernehmlich getroffen worden.

