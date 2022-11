Fragen und Antworten zum Davis Cup

Mo., 21.11.2022, 17.24 Uhr

Am 22. November startet die K.o.-Runde des Davis Cup in Malaga. Die deutsche Mannschaft um Bundestrainer Michael Kohlmann ist am Donnerstag in ihrem Viertelfinale gegen Kanada gefragt. Wer sind die Favoriten? Welche Chancen hat die DTB-Auswahl ohne Topstar Alexander Zverev? Und wo sind die Spiele zu sehen? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen vor dem Davis Cup.

Video: Sport