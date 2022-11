England startet mit Kantersieg in WM-Mission - Iran mit Protest

Mo., 21.11.2022, 17.24 Uhr

Englands Nationalmannschaft hat die erneute Jagd auf einen großen Titel mit einem Kantersieg begonnen. In seinem WM-Auftaktspiel in Katar überzeugte der Vize-Europameister in der Gruppe B mit einem 6:2 (3:0) gegen den Iran. Vor dem Spiel sorgten die iranischen Spieler für Aufsehen, als sie mit dem Verweigern der Hymne sich mit den Protesten im eigenen Land solidarisierten.

