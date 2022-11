Sanktionen drohen: Neuer ohne "One Love"-Binde

Mo., 21.11.2022, 13.24 Uhr

Manuel Neuer wird bei der Weltmeisterschaft in Katar aufgrund drohender Sanktionen durch den Weltverband FIFA doch nicht mit einer "One Love"-Kapitänsbinde auflaufen. Dies gaben der DFB und sechs weitere europäische Teilnehmernationen bekannt, die die Aktion zuvor initiiert hatten. DFB-Präsident Neuendorf sprach von einem "beispiellosen Vorgang in der WM-Geschichte. Die von der FIFA herbeigeführte Konfrontation werden wir nicht auf dem Rücken von Manuel Neuer austragen". Neben Deutschland hatten auch England, Wales, Belgien, Dänemark, die Niederlande und die Schweiz geplant, die vielfarbige Kapitänsbinde mit einem Herz zu tragen.

