NFL: Amon-Ra St. Brown und Detroit mit drittem Sieg in Serie

Mo., 21.11.2022, 09.23 Uhr

Footballprofi Amon-Ra St. Brown kommt mit den Detroit Lions in der NFL immer besser in Fahrt. Nach einem Fehlstart in die neue Spielzeit holte das Team um den Deutsch-Amerikaner beim 31:18 bei den New York Giants den dritten Sieg in Folge. St. Browns älterer Bruder Equanimeous verlor dagegen mit den Chicago Bears 24:27 bei den Atlanta Falcons. Für Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams setzt sich unterdessen die ernüchternde Saison fort.

