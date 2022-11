Formel 1: Kleines Geschenk für Vettel - Verstappen siegt

Einmal noch ist es ganz wie früher, als die Vettels mit dem Renn-Kart durch halb Europa unterwegs waren. „Die Formel 1 ist zwar schön, aber die Familie ist das Ziel", sagt Papa Norbert vor dem Großen Preis von Abu Dhabi am Sonntag (14 Uhr/Sky). Dem 299. und – vorläufig – letzten Formel-1-Rennen von Sohn Sebastian. Die Karriere geht auf Yas Marina Island zu Ende, dort, wo der Heppenheimer 2010 den ersten von vier Weltmeistertiteln eingefahren hat, als jüngster Champion der Geschichte. Ein Kreis schließt sich, selbst wenn für Deutschlands zweiten Weltmeister in diesem Sport am Ende nicht alles rund gelaufen ist. Aber genau diese Zacken auf der Ideallinie haben Vettel zu jenem Sportler reifen lassen, der nun vermisst werden wird.

Bei ihm selbst herrscht kein Zweifel, ist kein Bedauern über das Ende einer Dienstfahrt. Er gibt sich erst gar nicht der Spekulation hin, wie es Sonntagabend um ihn stehen wird, wenn er den Aston Martin zum letzten Mal abstellen wird. Nur Lewis Hamilton und Michael Schumacher haben mehr Siege geschafft als Vettel, der 2008 in Monza zum ersten Mal und 2019 in Singapur zum 53. und letzten Mal gewinnen konnte. Eine außergewöhnliche Leistung, aber von anderthalb Jahrzehnten in der Königsklasse soll nach seinem Willen mehr bleiben als nur Statistik: „Die Leute können sich erinnern, wie viele Rennen und Titel ich gewonnen habe. Aber ich würde lieber dafür in Erinnerung bleiben, dass ich nett und aufmerksam und einfach immer ich gewesen bin."

Formel-1-Fahrer treffen sich zum Herrenabend

Das Ergebnis beim Abschieds-Grand-Prix ist da fast egal, auch, dass er vermutlich in der Endabrechnung dieser Saison nicht unter den Top Ten landen wird. „Ich bin im Reinen mit mir, und weiß auch, dass mein letztes Rennen wahrscheinlich nicht der Höhepunkt meiner Karriere sein wird. Doch das ist nicht wichtig", sagt der Hesse. Er weiß, was er kann, was er erreicht hat, was ihn ausmacht, da kann der Rückspiegel eingeklappt bleiben. Volle Fahrt voraus, wie von einer seiner 57 Pole-Positionen: „Ich freue mich darauf, was als nächstes kommt, auch wenn ich keine genaue Antwort geben kann, was als nächstes kommt." Genau dieses Ungewisse hat seinen besonderen Reiz, nach der langen Zeit in der Tretmühle Motorsport.

Vor dem Saisonfinale haben sich alle Formel-1-Fahrer noch einmal zu einem Herrenabend getroffen, in prunkvoller Atmosphäre verabschiedeten sich Mick Schumacher, Daniel Riccardo und Nicolas Latifi von den Kollegen, nachdem sie ihre Jobs verloren haben. Sebastian Vettel hätte hingegen bei Aston Martin bleiben können. Aber schon im Hochsommer hat er beschlossen, seine Karriere selbstbestimmt zu Ende gehen zu lassen. Das war ihm wichtig, als rausgeworfener Ferrari-Fahrer hatte er nicht aufhören wollen. Respekt war diesem Vettel schon immer wichtig, seinen Stolz pflegt er auch. Die kleine Party im Emirat hatte etwas von einer Abi-Feier. Danach beginnt das Leben. Das richtige? Zumindest das entschleunigte. Die anderen können es sich so richtig noch nicht vorstellen, wie es ohne Vettel sein wird.

Anderthalb Jahrzehnte lang ein Fixpunkt der Formel 1

Auch Sebastian Vettel wird noch etwas brauchen, bis er wirklich realisiert, was da zu Ende gegangen ist. „Das Adrenalin wird mir sicher fehlen, und ich weiß auch, dass es unmöglich ist, das Gefühl zu ersetzen, wenn sich die ganze Kraft des Rennwagens auf einen selbst überträgt. Aber irgendwann muss sich jeder von uns dem stellen. Ich befinde mich in der glücklichen Position, dass ich noch viele andere Möglichkeiten habe." Der Frage, wie der erste Tag seines neuen Lebens aussehen werde, wich er geschickt aus: „Ich hoffe, dass das neue Leben länger als einen Tag anhält." Erstmal wolle er sich lösen, sich auch überraschen lassen. Aber er ahnt auch: „Es werden ungeahnte Herausforderungen kommen, in einem anderen Tempo. Mein Kopf will immer beschäftigt werden."

Anderthalb Jahrzehnte lang war er ein Fixpunkt der Formel 1, für die Deutschen vor allem adäquate Nachfolger von Michael Schumacher. Seinem Idol und Freund widmete Sebastian Vettel das jüngste Bild in seinem Abschieds-Fotoalbum auf Instagram, es zeigt den großen Kerpener Rennfahrer bei einer Pokalübergabe an den damals noch kleinen Sebastian. Längst ist der 35-Jährige selbst in einer Vorbildfunktion, und er will sie nutzen zum Wohl des Klimas, der Menschenrechte. Das hat auch für hochgezogene Augenbrauen gesorgt. Doch mit einer Sturheit, einem Ehrgeiz und einem Selbstbewusstsein, wie er es schon im Cockpit an den Tag legte, hat der Hesse auf der Zielgeraden seiner Karriere schon länger die neuen Prioritäten aufgezeigt. Vielleicht ist er kein richtiger Aktivist, aber ein Aktivposten. Ungewöhnlich in diesem Sport, nur Lewis Hamilton hat sich ähnlich orientiert und positioniert. Denen, die den Wandel der Persönlichkeit nicht nachvollziehen konnten, gestand er großzügig zu, ihn einen Heuchler nennen zu dürfen.

Vettel wurde Red Bull zum ersten hausgemachten Champion

Generell habe er nichts zu bereuen, bilanziert Vettel, der auch als Fahrer immer leidenschaftlich, aber oft auch umstritten war, wenn er sich beispielsweise der Teamorder widersetzte. Aber Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat auch verraten, dass Vettel einer jener Piloten sei, die besonders viel Nestwärme bräuchten. Obwohl im Dosen-Rennstall immer schon ein eiskaltes Erfolgsklima herrschte, wurde Vettel zum ersten hausgemachten Champion, erfüllte die Erwartungen und die Idee seines Förderers Dietrich Mateschitz und fuhr vier Jahre lang alles in Grund und Boden. Als der Erfolg ein Jahr lang ausblieb, trennten sich die Wege. Sebastian Vettel trat das sportliche Vermächtnis von Michael Schumacher in Maranello an, aber scheiterte an den komplizierten Verhältnissen bei der Scuderia. Im Gegensatz zu seiner neuen privaten Ausrichtung war er nie ein politischer Rennfahrer, hat auf einen Manager verzichtet und auf den Rat von ein paar Altvorderen gehört. Sich seine eigene Meinung bilden, war ihm immer wichtig. Den eigenen Weg zu gehen ebenfalls.

Sorgen musst man sich um den Familienvater bei der Neuorientierung daher kaum machen. Er nimmt sich das Recht, sich erstmal auszuprobieren, Widersprüchlichkeiten inklusive. Ein Neustart getrieben von der Neugier: „Es gibt so viel zu lernen, es gibt so viel, an dem ich interessiert bin." Der Druck ist weg nach 5635 Tagen in der Formel 1, das kann ein Vorteil sein oder ein Nachteil. Ein Comeback mag Sebastian Vettel nicht kategorisch ausschließen, auch der zwei Jahre ältere Kumpel Hamilton, der seinen Vertrag bei Mercedes verlängern will, warnt ihn: „Die Formel 1 besitzt eine ganz besondere Art, einen immer wieder in ihren Bann zu ziehen." Mit einem Grinsen antwortet Vettel dem britischen Rekordweltmeister: „Sag mir rechtzeitig Bescheid, wenn Du aufhören willst, vielleicht komme ich dann zurück."