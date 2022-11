0:2 gegen Ecuador! Fehlstart für WM-Gastgeber Katar

Enner Valencia hat dem Gastgeberland Katar den Auftakt der Fußballweltmeisterschaft 2022 vermiest. Der 33-jährige ecuadorianische Kapitän stand im Mittelpunkt des Eröffnungsspiels, erzielte beim 2:0 (2:0)-Sieg beide Tore (16./31.) und sorgte für einen besonderen Erfolg des südamerikanischen Landes auf der großen Bühne. Die katarische Nationalelf benötigt stattdessen nun einen Kraftakt, um in einer Gruppe mit den Niederlanden und dem Afrikameister Senegal weiterzukommen. Zumal sich der Asienmeister von 2019 in einem schwachen Zustand präsentierte.

Schon früh schien es so, als würde Enner Valencia sein erstes Tor köpfen (3.). Bis der Videoassistent nach einer langen Überprüfungsphase herausfand, dass bei der Entstehung der Ecuadorianer Michael Estrada mit der Fußspitze im Abseits stand. Der Beweis wurde mitsamt Linie auf den Stadionmonitoren eingeblendet, zur Freude der Katarer und Katarerinnen. Bloß verdunkelte sich die Stimmung schnell wieder. Denn es dauerte nicht lange, ehe Valencia erneut vor dem katarischen Tor auftauchte. Diesmal foulte ihn der überforderte Torhüter Saad Al Sheeb. Elfmeter. Valencia schoss überlegt in die rechte Ecke. 1:0.

Katar spielt mit limitierten Mitteln

Die Katarer taten sich jetzt noch schwerer. Einzig der Star der Mannschaft, Akram Afif, deutete an, dass er zu mehr in der Lage sein könnte. Die meisten Angriffe aber verpufften. Ecuador lauerte und schaltete um, wenn sich die Möglichkeit ergab. Wie in der 31. Minute: Moises Caicedo passte auf Angelo Preciado, dessen Flanke fand, na klar, den Kopf von Valencia. 2:0.

Ecuador zog sich jetzt noch weiter zurück. Katar versuchte, mit limitierten Mitteln die Verteidigung irgendwie in Schwierigkeiten zu bringen. Am nächsten dran an einem Tor war der WM-Gastgeber kurz vor der Halbzeit, Almoez Abdulla köpfte knapp vorbei. Viel mehr passierte nicht. Das Stadion leerte sich in Teilen schon vor dem Abpfiff – ein enttäuschender Auftakt für das Emirat.

