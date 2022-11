NHL: Draisaitl und Seider glänzen - Pleiten für Peterka und Sturm

So., 20.11.2022, 11.24 Uhr

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL einen wichtigen Sieg gefeiert. Beim 4:3-Overtime-Erfolg gegen die Vegas Golden Knights steuerte der deutsche Ausnahmespieler einen Treffer bei und konnte sich mal wieder auf seinen kongenialen Sturmpartner Connor McDavid verlassen. Derweil hatte Jubilar Moritz Seider in seinem 100. NHL-Einsatz großen Anteil am 6:1-Kantersieg seiner Detroit Red Wings bei den Columbus Blue Jackets. Für John-Jason Peterka und Nico Sturm lief es indes weniger erfreulich.

