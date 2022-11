Bestätigt: WM-Aus für Benzema

Sa., 19.11.2022, 21.23 Uhr

Nächster Nackenschlag für den Weltmeister: Frankreich muss bei der WM auf Topstürmer Karim Benzema verzichten. Das bestätigte der französische Fußballverband FFF am späten Samstagabend. Der Ballon-d'Or-Gewinner von Real Madrid war am Samstag in Doha noch ins Training eingestiegen, musste dieses aber erneut mit einer Oberschenkelblessur abbrechen. Für die Franzosen ist es bereits der fünfte verletzungsbedingte Ausfall eines Top-Akteurs. So verpasst u.a. auch Christopher Nkunku von RB Leipzig die WM in Katar.

