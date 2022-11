WM-Neuner Füllkrug: "Ich bin auch ein Typ"

Di., 15.11.2022, 19.23 Uhr

WM-Neuling Niclas Füllkrug will sich bei der Endrunde unabhängig von seiner Rolle voll reinhauen. "Ein Turnier nimmt manchmal Wege, die man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Man braucht zu jeder Sekunde jeden Spieler mit 100 Prozent", sagte der Bremer vor dem Spiel gegen den Oman am Mittwoch. Mit Blick auf die echten "Neuner" in der DFB-Historie wie Uwe Seeler, Horst Hrubesch oder Rudi Völler sagte Füllkrug cool, dies seien alles gute, wirkliche Typen gewesen, er sei aber auch ein Typ.

Video: Sport