Infantino verteidigt WM in Katar: "Dringend notwendig"

Di., 15.11.2022, 11.23 Uhr

Fünf Tage vor dem Start der Fußball-WM macht sich FIFA-Boss Gianni Infantino erneut für das Austragungsland stark. Es seien "bedeutende Reformen" dank der Weltmeisterschaft angestoßen worden in den letzten Jahren, das Turnier sei "dringend notwendig in diesen turbulenten Zeiten", sagte der 52 Jahre alte Präsident des Fußball-Dachverbandes auf dem G20-Gipfel in Indonesien.

