Zwischenziel erreicht: DFB-Team im Oman angekommen

Mo., 14.11.2022, 23.24 Uhr

Zwischenziel erreicht: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auf ihrem WM-Wüstenabenteuer den Oman erreicht. Die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick traf am späten Montagabend gegen 23.20 Uhr Ortszeit im Sultanat ein, wo sie am Mittwoch ihre Turnier-Generalprobe gegen den 75. der Weltrangliste bestreitet. Am Dienstag steht im Oman zunächst ein Training auf dem Programm, bereits am Donnerstag geht die Reise weiter nach Katar.

