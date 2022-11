"Ehrensache": Rüdiger will WM-Prämie an Kinder in Sierra Leone spenden

"Ehrensache": Rüdiger will WM-Prämie an Kinder in Sierra Leone spenden "Ehrensache": Rüdiger will WM-Prämie an Kinder in Sierra Leone spenden Mo., 14.11.2022, 17.24 Uhr Noble Geste von Nationalspieler Antonio Rüdiger: Der Profi von Real Madrid wird seine WM-Prämie für wohltätige Zwecke in seiner "zweiten Heimat" Sierra Leone spenden. Dort finanziert der DFB-Abwehrchef zusammen mit der Hilfsorganisation BigShoe bedürftigen Kindern kostspielige und lebensverändernde Behandlungen. Video: Sport

Beschreibung anzeigen