Start ins WM-Abenteuer: DFB-Team versammelt sich in Frankfurt

So., 13.11.2022, 23.23 Uhr

Der Bundestrainer höchstpersönlich checkte als Erster ein: Angeführt von Hansi Flick hat sich die deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt ihres katarischen WM-Abenteuers in Frankfurt versammelt. Am Montag fliegt das DFB-Team gemeinsam in Richtung Maskat, wo am Mittwoch die Generalprobe gegen den Oman steigt.

