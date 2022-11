"Genialer Fußballer": Flick erklärt Götzes WM-Nominierung

Do., 10.11.2022, 15.23 Uhr

Mario Götze ist zurück im DFB-Team: Rund fünf Jahre nach seinem letzten Auftritt in der Fußball-Nationalmannschaft wurde der WM-Final-Torschütze von 2014 für die Weltmeisterschaft in Katar nominiert. Bundestrainer Hansi Flick sprach in den höchsten Tönen vom 30-Jährigen - zudem lobte er die beiden Debütanten im Sturm, Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko.

