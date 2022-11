Buccaneers vs. Seahawks in München: Nicht nur Brady

Do., 10.11.2022, 11.24 Uhr

Es ist eine Deutschland-Premiere: Am Sonntag treffen die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks in München im ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden aufeinander. Wer sind die Hingucker bei dem Duell in der Allianz Arena? Der SID stellt sechs Gesichter vor, auf die es beim Football-Highlight zu achten gilt.

